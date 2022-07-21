كورونا والإنفلونزا ينعشان مبيعات أدوية البرد.. و«الصيادلة» تحذر

زادت مبيعات أدوية «البرد» وفيتامين «سي»، خلال الآونة الأخيرة، على خلفية ارتفاع إصابات كورونا و«الإنفلونزا» والتي تتشابه أعراضهما، وبروتوكول علاجهما.

مبيعات أدوية البرد وفيتامين «سي»

قال الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات أدوية البرد وفيتامين «سي» شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب إصابة كثير من المواطنين، بالإنفلونزا أو فيروس كورونا.

وفرة في أدوية بروتوكول كورونا

أضاف «إدريس» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك وفرة في أدوية بروتوكول كورونا سواء في الصيدليات والمستشفيات ومراكز العزل، ولا توجد أي نواقص، موضحاً أن كل صيدلية يوجد بها الكم الكافي من الأدوية اللازمة.

ثبات بروتوكول علاج كورونا

أوضح «إدريس»، أنه حتى الآن تعمل وزارة الصحة، على بروتوكول علاج كورونا القديم ولا يوجد أي تحديث أو تغير في محتوياته، بعدما شهد تحديثا عما كان عليه في الموجات السابقة.

ودعا «إدريس»، إلى فرض رقابة حكومية مشددة على أسعار الأدوية، والتي شهدت زيادة الفترة الأخيرة، واصفاً إياها بـ«غير المبررة».

ضرورة خضوع المصاب لإشراف طبي

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يجب على المصابين، الخضوع لإشراف طبيب معالج، في حالة العزل المنزلي، كي يستطيع المريض أخذ استشارة من الطبيب أو المتابعة مع صيدلي متخصص، لعدم اللجوء إلى تناول أدوية وعقاقير دون إشراف طبي.