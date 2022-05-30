مستشار الرئيس: مصر لم تشهد أزمة أدوية خلال جائحة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ مصر قادرة بشعبها على تحقيق أي حلم وإنجاز، بدليل ما يحدث في مدينة الدواء، مضيفًا: «مصر كبيرة وعظيمة، والرئيس السيسي عمل إنجازات ضخمة وعنده طموحات مالهاش حدود، بدليل اللي حصل في أزمة كورونا».

جاء ذلك خلال إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مدينة الدواء المصرية «جبتوفارما»، وشركة روش العالمية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

توطين صناعة الدواء

وأضاف عوض تاج الدين أن مصر خططت في السنوات الطويلة الماضية لتوطين صناعة الدواء، والبداية كانت عام 1936، كما شهدت فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إنشاء عدد من الشركات، لافتًا إلى أنّ الهدف هو توطين صناعة الدواء، وليس فقط شراء المادة الفعالة وتعبئتها.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أنّ أزمة كورونا التي عصفت بعدد كبير من دول العالم لم تشهد حدوث أي أزمات في الأدوية بمصر، أو نقصها، مضيفًا: «بعض الدول كانت بتوزع دوا كورونا بالحباية مش بالشريط زي مصر».

مدينة الدواء تخفّض تكلفة استيراد الأدوية

وأشار عوض تاج الدين إلى أنّ القدرات الأصلية في صناعة الدواء بمصر جيدة، كما أنّ مصر بدأت الدخول لصناعة الأدوية، فضلاً عن دعم الدولة لجميع المؤسسات الصحية دون أي مشكلات.

وقال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن حرص القيادة السياسية على إنشاء مدينة الدواء يوفر تكلفة استيراد الأدوية، موضحًا أنّ وجود الشراكات الكبيرة مع كبرى شركات الأدوية، سيسهم في تبادل الخبرات العلمية، وإحداث تطوير شامل لمنظومة صناعة الدواء.