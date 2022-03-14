تحذير عاجل من الغرف التجارية: لا تتناولوا أدوية البرد خلال هذه الفترة

حذرت الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، من استخدام المضادات الحيوية وأدوية البرد خلال الفترة بداية من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل، تزامنا مع موجة البرد والتقلبات الجوية التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الشعبة، إن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية قد تسبب الوفاة كما حذرت من تناول أدوية البرد خلال تلك الفترة؛ إذا كان المريض مصابًا بارتفاع في ضغط الدم.

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الوصفات البلدية لعلاج نزلات البرد

ودعت الشعبة، إلى اللجوء للوصفات البلدي دون الدواء، ومنها الحصول على الراحة دون إجهاد النفس والتغرغر بماء مالح دافئ أو شرب سوائل دافئة مع عصير الليمون والعسل مع فيتامين سي وتناول المكملات الغذائية، وذلك وفقا لما أكده الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«الوطن».

المضادات الحيوية تسبب الوفاة

وقال رئيس الشعبة، إن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات التي تسبب نزلات البرد بل تؤدي إلى مخاطر لمن يتناولها منها رفع ضغط الدم، موضحا أن هناك ملف كامل بخطورة المضادات الحيوية قدمته شركات الأدوية على مائدة الدكتور خالد عبد الغفار القائم حاليا بأعمال وزيرة الصحة.

وأشار «عوف»، إلى أن علاج نزلات البرد بالمضادات الحيوية قد يؤدي إلى الوفاة فهذه المضادات ليس لها تأثير في علاج العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا فقط، بل تقضى على البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، وطالب «عوف» المواطنين بعدم اللجوء إلى المضادات الحيوية مع كل نزلة برد أو التهاب في الحلق.

تحذير للمصابين بارتفاع ضغط الدم

ودعا إلى اختيار علاج لنزلات البرد للمصابين بارتفاع ضغط الدم لا تحتوي على مضادات للاحتقان وتجنب الأدوية التي تتضمن نشراتها الطبية تحذيرات للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والمرضى الذين يتناولون أدوية ضغط الدم.

وعلى الجانب الآخر أفادت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.