أول تعليق من أحمد فلوكس عن اعتزاله التمثيل: «البوست واضح وضوح الشمس»

أثار منشور الفنان أحمد فلوكس بشأن توبته إلى الله توبة نصوحة ومسامحته لكل الناس، جدلاً بين متابعيه عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، إذ تكهن الكثيرون باعتزال الفنان الشاب للتمثيل وتكريس حياته للعبادة فقط.

ومن جانبه، حسم أحمد فلوكس حالة الجدل المثارة في أول تصريحات له عما أثير، وقال لـ«الوطن»: «البوست كان واضح وضوح الشمس، تبت إلى الله من كل المعاصي والذنوب والأخطاء اللي ممكن يقع الإنسان فيها، ومنها توجيه كلام قاسي لشخص مثلاً، والتوبة إلى الله يعني إني أعرف ربنا بالمعنى الحقيقي للمعرفة، يعني أتعامل دايما إن ربنا موجود قدامي فأتقيه، وأسعى لتقديم كل ما هو مفيد للناس، مش المعرفة الدارجة اللي بيستخدمها المنتفعين بالدين».

وتساءل «فلوكس»: «ليه أعتزل التمثيل؟ سبق وصرحت عند استضافتي في برنامج (حبر سري) إني مش عاوز أمثل ومركز في شغلي الحالي، ولكن مستمر في خطوات المسلسل اللي أسعى لإنتاجه وهشتغل في كل المجالات المتاحة، لكن يبقى التمثيل مهنتي اللي رباني والدي منها، وأحبها وأحترمها ومش شايف أنه معصية علي الإطلاق».

أحمد فلوكس: التمثيل مهنة فيها الصالح والطالح

وتابع: «التمثيل مهنة زي حال أي مهنة، فيها الصالح والطالح، وشبه السكينة اللي ممكن حد يستخدمها في القتل، وحد تاني يستخدمها في نحر الأضحية لتوزيعها على الناس، عشان كده اللي ردد خبر اعتزالي تعامل مع المسألة من منظور ضيق، لأن التوبة لله ليها معاني كتيرة مش يمكن نحصرها في إطار معين».

أحمد فلوكس: ترديد خبر اعتزالي من أنواع الفتن

واستكمل «فلوكس» حديثه قائلاً: «زمان لما كان بيتكتب حاجة زي كده كنت بتجنن وأطلع وأرد، لكن تبت عن كده ومش عايز أرد، وبدعي بالهداية للي بيكتب الأخبار دي اللي بعتبرها نوع من أنواع الفتنة، لأن البعض بيقول كلام عني غير صحيح زي (الحق ده بيقول إن الفن حرام، ده معناه إنه كان بيعصي بقى)».