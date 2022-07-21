أحمد فلوكس يعلن توبته: مسامح كل الناس.. ودعواتكم لي بالثبات

أعلن الفنان أحمد فلوكس، التوبة إلى الله «توبة نصوحة»، راجيا المولى عز وجل أن يقبلها منه، متعهدا ببذل قصارى جهده كي يكون على الصراط المستقيم.

أحمد فلوكس: لا أريد شيئا من أحد

وطالب أحمد فلوكس في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، كل من أساء له يوما ما أن يسامحه ويغفر له، خاصة أنه قرر مسامحة كل الناس؛ لأنه لا يريد شيئاً من أحد، بحسب قوله.

وتوجه الفنان بالدعاء إلى الله، لكل من عرفهم في حياته، أن ينير الله قلوبهم كما أنار المولى له طريقه وأن يهديهم، وأكد أنه يدعو الله أن يثبته قائلا: «دعواتكم أن يثبتني الله وبدعيلكم من قلبي، يا رب يغفر لي ويغفر لكم، تحياتي للجميع ودعواتكم».

آخر ظهور للفنان أحمد فلوكس

وكان آخر ظهور للفنان أحمد فلوكس في أحد البرامج الحوارية التي أكد فيها أن الفن ليس حراما، بل أنه يقدم رسالة مهمة للغاية، مشددا على أنه لم يتحدث عن حرمانية الفن الذي يحترمه ويقدره.

ودلل فلوكس على حديثه حينها، قائلا: «نحن تربينا علي مسلسلات رأفت الهجان وليالي الحلمية.. فهل هذه الأعمال يمكن إدراجها تحت بند الحرام؟ بالتأكيد لأ، فهي أعمال ما زالت تحظى بمشاهدات وقتما تُعرض علي الشاشات».

وأجاب فلوكس على سؤال «هل استشيخ أو ادروش»، بقوله: «أتمنى ذلك، لكن هذا لم يحدث، فما يعنيني هي التربية والأخلاق والعادات والتقاليد التي نشأنا عليها، فضلا عن معرفة المحرمات في جميع الأديان».