أحمد فلوكس يرد علي هجوم إلهام شاهين: «الجيبة هي اللي بتنورك»

رد الفنان أحمد فلوكس على تصريحات الفنانة في إلهام شاهين خلال استضافتها أمس بأحد البرامج التليفزيونية، عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتب أحمد فلوكس: «بيدولي اكتر من حجمي.. هي كل حاجه عندك لازم الحجم الأول، ماشي.. هذا فيديو به الرد الأمثل علي كل ما قلتيه وعلى شخصك ولسانك ليرى الناس بعينهم الحق من الباطل والمريض من السوي ومين يصعب على مين».

وأضاف فلوكس: «لما أكتر من حجمي.. وبعدين فتنة فنية.. هو اللي يقول على الملأ كنا بنبوس زمان وفين زمن البوس الجميل مش ده عايز التريند برده؟ وإيه اللي حصل للدنيا دي مش فتنة.. وتخلي شكلنا أمام الناس إن إحنا بقرون وبرخصة لامؤاخذة».

أحمد فلوكس لإلهام شاهين: مش محترمة سنك

وأستطرد فلوكس: «طب انتي ولا محترمة سنك ولا محترمة مكانتك ولا محترمة حد، وده من الأول حتى والدك، إحنا ذنبنا إيه يطلع شكلنا كده.. وبعدين فتنة علشان محترم… وتريند إيه اللي هاركبوا… هو أنا اللي بقول تصريحات فاجرة خارج عاداتنا وتقاليدنا علشان ابقى تريند..! ده انتي حتي فرحي كنت هاتحتفلي بيه قال علشان تبقي نايبك من الحب جانب، وبعدين أضواء إيه يا أستاذة، أنا طول عمري شغلي هو اللي بينورني مش الجيبة يا فندم، وبعد كل ده تقولي نفسيا وصعبان عليكي، أنا اللي صعبان عليكي بردوا، طب ووالدك مكنش صعبان عليكي وانتي مش عملاله اعتبار، وكل الفنانين بيصعبوا عليكي، على أساس إن حضرتك عالمة فلك أو عالمة فضاء وبنصعب عليكي».

أحمد فلوكس لإلهام شاهين: محامي فنانين حضرتك ليه على أساس إن مافيهاش رجاله

واختتم فلوكس منشوره: «نشكرك يا مدام إلهام، وبعدين محامي فنانين مين حضرتك ليه، على أساس إن مافيهاش رجالة فمستنيين ست هي الحامي لينا، على فكرة السيستم ده يمشي في البيت عند حضرتك لأنك كبيرة بيتكم وأخواتك، لكن عندنا لا ماتربتش على اللي بتقوليه ده، الراجل عندنا لاموخذه راجل مابيستناش حاجة من ست، بل بيعزها ويكرمها، بعد كل ده بتقولي مش هارد هههه، عموما أنا علشان سنك ومكانتك مش هارد، وأشكرك بالنسبة لتعبان من أي حاجه فعيب يا أستاذة هو كلامك كله كده تعبان، اكتر من حجمه، لا مش تعبان ياست الكل وحتى لو تعبان الحمد لله أنا ماعنديش حاجة تستخبى، واللي بيته من إزاز يعمل ايه؟».