أحمد فلوكس يفتح النار على منتقديه: «اللي يجادلني يكلمني بالعلم»

طالب الفنان أحمد فلوكس، مُنتقديه، بعدم الدخول معه في جدال بشأن آرائه أو توجيه انتقادات له، إلا بعد دراسة الموضوع المُثار الحديث حوله، والتعمق فيه.

وتلقى أحمد فلوكس انتقاداتٍ واسعة بعد هجومه على الفنانة أمينة خليل، قبل ساعات، بسبب مشهد لها من مسلسل «آخر الليل»، ضمن حلقات نمرة اتنين، الذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد، وهي تجلس بصحبة صديقاتها ويتحدثن بطريقة اعتبرها جريئة وغير مقبولة.

أحمد فلوكس يطالب بمعاقبة أمينة خليل

وطالب أحمد فلوكس بضرورة معاقبة أمينة خليل والقائمين على العمل كافة، قائلًا: «أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه المنتج والمؤلف والمخرج من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولًا، وتكون هناك قرارات رادعة، وأيضًا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي».

متابعة لـ أحمد فلوكس: بتعمل دعاية من غير ما تقصد

ووجهت إحدى المتابعات اللوم إلى الفنان أحمد فلوكس، لإعادة نشره هذا المقطع الجريء، قائلة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «محتوى مش تمام بتنشره ليه ونشيعه؟ واللي مشافوش يشوفوا.. دي دعاية من غير ما تقصد».

ورد عليها أحمد فلوكس: «مش لاقي تعليق مناسب أرد بيه غير أرجوكي لا تتحدثي أو تعلقي بدون دراسة أو علم أو فهم.. أرجوكي».

كما أشارت إحدى المتابعات، لأحد مسلسلاته التي شارك فيها مع الفنانة غادة عبدالرازق، إذ قالت له: «هو أنت نسيت مسلسلك مع غادة عبد الرازق ولا إيه؟»، ليرد عليها بقوله: «حبيبتي أنا بطلت تمثيل وبعيد، وقريبًا جدًا الإعلان عن إنتاج أول عمل من إحدى الشركات المملوكة لي.. ثالثًا ده اللي تعلمناه وشوفناه من الأساتذة اللي اشتغلت معاهم على مدار 20 سنة.. غير دراستي.. فإن جادل أحدكم أهل العلم.. فليجادله بالعلم أو ليصمت».