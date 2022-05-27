أحمد فلوكس عن هشام سليم: «أنضف واحد في المهنة دي»

طالب الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه، بضرورة الدعاء للفنان هشام سليم، والذي تم الكشف عن إصابته بمرض السرطان، وتأكيده أنه من أنقى الشخصيات التي يتم التعامل معها في الحياة.

أحمد فلوكس عن هشام سليم: إنسان بمعنى الكلمة

وكتب أحمد فلوكس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أرجو الدعاء لهشام سليم، أنضف وأرقى وأرجل واحد أنا قابلته في المهنة دي».

واستطرد بقوله: «أكتر واحد إنسان بمعنى الكلمة، صديقي وأخويا الكبير، الراجل الجدع اللي في عز ما يكون مسافر وفي أي حتة، ألاقي تليفون بيرن بيطمن عليا، الأخ الحنين اللي مايسبش أخوه في وقت الضيق ومش أي ضيق، لا الضيق النفسي للإنسان».

واختتم كلامه قائلًا: «يا رب أشفيه وعافيه وسامحه واغفر له واعطيه القوة للمقاومة والشفاء يا رب، إن زالت الإنسانية من عبادك فإن عبدك هشام كان للإنسان رؤوفًا وكان لك من المخلصين، أرجو الدعاء له من قلبكم لأن بجد الراجل ده إنسان بمعنى الكلمة».

هشام سليم في العين السخنة

وكان الفنان هشام سليم، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه راضيًا بقضاء الله وقدره، ولا يعاني من تدهور في حالته الصحية كما يشاع، بل العكس يتواجد حاليًا في العين السخنة.

وحسب مصادر لـ«الوطن» أصيب هشام سليم بمرض السرطان، في يناير من العام الماضي، ولكن تكتم على خبر الإصابة رافضًا الإفصاح عنه، ومطالبته المقربين منه بعدم الإعلان عن الأمر حتى لا يزعج أحدًا بهذا الأمر.

شريهان تدعمه برسالة: سلامتك يا صديق أيامي الجميلة

وحرصت الفنانة شريهان، على توجيه رسالة دعم لصديقها هشام سليم، والذي قدمت معه عددًا من الأعمال الفنية، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بقولها: «سلامتك حبيبي، سلامتك يا أصدق الناس والبشر، يا صديق أيامي الطيبة الجميلة».