مشروع سكن لكل المصريين.. رفع الحد الأقصى لدخل الأعزب إلى 6000 جنيه

سكن لكل المصريين.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، عن وحدات مشروع سكن لكل المصريين.

مشروع سكن لكل المصريين

يأتي ذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء أمس، على تعديل الحد الأقصى للدخل الشهري، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، للحصول على وحدات مشروع سكن لكل المصريين، التي تقوم وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطرح عدد من الوحدات ضمن المشروع، داخل المدن الجديدة، وذلك في إعلانات الحجز المقبلة، لتتماشي مع الزيادة في معدل الأجور والأسعار.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين من متوسطي ومنخفضي الدخل، للحصول على وحدات مشروع سكن لكل المصريين، وفقا لما صدر عن مجلس الوزراء.

حدود الدخل لوحدات سكن لكل المصريين

- أصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة.

- فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

الدعم النقدي لوحدات سكن لكل المصريين

- زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهرياً.

- يم الاكتفاء بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهرياً، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه للوحدة.

- حد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن مشروع سكن لكل المصريين، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.