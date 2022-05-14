«الإسكان»: تنفيذ 3200 وحدة لمحدودي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة السادات ضِمن خُطة العام المالي الحالي 2021/2022، موجهاً بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة الدقيقة لنسب التنفيذ لدفع العمل بالمشروعات والاهتمام بجودة الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فيما يتعلق بمحور الوحدات السكنية بمدينة السادات، يجري حالياً تنفيذ 3200 وحدة سكنية نموذجي 3 غرف وصالة وغرفتين وصالة لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " لتوفير المسكن الملائم بمختلف أنحاء الجمهورية، بجانب عِدة مشروعات خدمية ومشروعات تطوير البنية الأساسية ومشروعات توصيل المرافق للمناطق الحديثة بمدينة السادات، والتي تعد إحدى مدن الجيل الأول الجاري تنفيذها داخل إقليم محافظة المنوفية.

ومن المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات: مدرسة تعليم أساسى سعة 42 فصلا بحى الفردوس بنسبة تنفيذ 67% بقيمة حوالي 16 مليون جنيه، وسوقين تجاريتين بحى الفردوس تضمان 16 محلاً تجارياً بنسبة تنفيذ 54% باستثمارات حوالي 21 مليون جنيه، وملعب ثلاثى بنسبة تنفيذ 92%، ومدرسة تعليم أساسى سعة 42 فصلا بالمنطقة السكنية 26 بنسبة تنفيذ 70% بقيمة استثمارات حوالي 15 مليون جنيه.

ومن جانبه أضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه في قطاع المرافق: جارٍ استكمال تنفيذ شبكات المرافق ( طرق – مياه – صرف ) للمنطقة الصناعية الثامنة لخدمة 1076 قطعة أرض صناعية بنسبة تنفيذ 95% بقيمة 178,7 مليون جنيه، وحى الفردوس بـ5 مجاورات لخدمة 4584 قطعة أرض سكنية، وحى الكوثر بـ6 مجاورات لخدمة 4356 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعي.

وأشار المهندس رجب سالمان، إلى أنه فى قطاع الصرف الصحي والمياه، جارٍ تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بطاقة 25 ألف م3/يوم بتكلفة حوالي 65 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 85%، موضحاً أن المحطة تعتبر نقطة بداية لتطوير منظومة الصرف الصحي بالمدينة وستعمل على استقبال صرف المناطق الصناعية المشتركة مع المناطق السكنية فى شبكة الصرف وهى الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومنها إلى بركة الأكسدة مروراً بمحطة رفع صرف الصناعات الثقيلة.

وقال: جارٍ أيضاً تنفيذ خط انحدار قطر 1400 مم بطول 12 كم لنقل صرف الأحياء الجديدة ( الزيتون – النخيل – الروضة - الريحان) حتى بركة الأكسدة وبلغت نسبة التنفيذ 92%، وجارٍ بمشروعات المياه تنفيذ خطى مياه عكرة قطر 1500 مم بطول 25 كم للخط الواحد لخدمة المناطق الجديدة ودعم المدينة ككل، وخط ازدواج قطر1000 مم ناقل للمياه العكرة بطول 19 كم.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه فى قطاع الكهرباء، جارٍ تنفيذ محطة محولات منطقة الامتداد السكنى بطاقة 525 م.ف.أ، وجارٍ استلام محطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بقدرة 525 م.ڤ.أ، وستخدم 1076 قطعة أرض صناعية بالمدينة.

وقال: في قطاع الطرق، جارٍ رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية من الصناعية الأولى وحتى الصناعية الخامسة ومنطقة الامتداد من الصناعية الأولى وحتى الصناعية الرابعة بطول 18 كم وبلغت نسبة التنفيذ 60%، لخدمة المصانع المقامة فى هذه المناطق وتسهيلاً على المستثمرين، وجارٍ رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية السادسة والصناعية السابعة بطول 15 كم وبلغت نسبة التنفيذ 60% ، وجارٍ ربط المحاور الرئيسية بمناطق الإسكان الاجتماعى بالطرق الرئيسية ومركز الشباب المطور، وأعمال توسعة المدخل السكنى وتنفيذ متنزه سياحي ترفيهي.