مصرع مسنة مختنقة إثر اندلاع حريق بشقتها في حلوان

لقيت سيدة مسنة مصرعها اختناقا إثر نشوب حريق في شقتها بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بحلوان

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس، وتم فرض كردونًا أمنيًا حول العقار لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

المتوفية فشلت في الهرب من النيران

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبمعاينة الشقة تبين العثور على جثة صاحبة الشقة متوفية نتيجة اختناقها من دخان الحريق، وكشفت التحريات أن السيدة المسنة تقيم في الشقة برفقة ابنها، وفي صباح اليوم خرج الابن لعمله، وأثناء تواجدها بالشقة شب الحريق ونظرا لكونها مسنة فشلت في الهرب وتوفيت مختنقة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.