مصرع شخص في حريق نتيجة تسرب غاز داخل منزل بالمحلة

لقى شخص مصرعه، في منطقة «صندفا»، إحدى مناطق مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، متأثراً بإصابته بحروق من الدرجات الثلاثة، وذلك في حريق نشب نتيجة حدوث تسرب غاز داخل منزله.

انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثاني المحلة، محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة «صندفا»، التابعة لدائرة القسم بنشوب حريق داخل أحد المنازل وإصابة أحد الأشخاص.

التحريات والمعاينة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم ثاني المحلة الكبرى وشرطة النجدة، وتم الدفع بعدد 3 سيارات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران بأحد المنازل، مكون من طابقين ،وإصابة مالك المنزل يُدعى «محمد السيد»، 40 سنة، بإصابات وحروق متعددة من الدرجات الثلاثة، وتوفى فور وصوله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات أن الحريق نشب بالمنزل نتيجة تسريب للغاز، وأثناء قيام المتوفي بإشعال البوتاجاز، اشتعلت النيران وانفجرت إحدى مواسير الغاز، مما أدى إلى اشتعال النار في المنزل، وإصابة مالكه التي أودت بحياته، وتبين أنه متزوج ولديه طفل، وكانا خارج المنزل وقت الواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، فيما قام مسؤولو شركة الغاز بفصل الغاز الطبيعي عن منطقة «صندفا»، والتأكد من عدم وجود تسريب في المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.