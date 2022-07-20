إخماد حريق بسيارة ملاكي أمام «بنزينة» على طريق أسيوط بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من إخماد حريق داخل سيارة ملاكي أمام إحدى محطات الوقود على طريق «سوهاج - أسيوط»، بدائرة قسم شرطة ثاني سوهاج، حيث اشتعلت النار في السيارة بشكل مفاجئ، أثناء توقفها أمام محطة الوقود، للحصول على بنزين.

تفاصيل الواقعة

فوجئ المارة بطريق «أسيوط - سوهاج» وعدد من السائقين، الذين كانوا يتوقفون بسياراتهم للحصول على بنزين من محطة الوقود، بانبعاث الدخان ثم تصاعد النيران من داخل مقدمة إحدى السيارات، التي غادرها قائدها على الفور، وذلك لقرب السيارة المشتعلة من مركز خزان المواد البترولية، أسفل محطة الوقود.

وأسرع الجميع بدفع السيارة خارج محطة الوقود، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى خزانات الوقود داخل «البنزينة» أو السيارات الأخرى.

إخطار الحادث

تم إخطار قسم شرطة ثاني سوهاج بالواقعة، حيث تصادف أن محطة الوقود تقع مباشرة أمام ديوان القسم، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين اندلاع حريق في سيارة ملاكي حمراء اللون، تقف أمام القسم مباشرةً، تحمل لوحات معدنية رقم (هـ ي ط 1439)، ملك للمدعو «أ. م.»، 39 سنة، مقيم بدائرة بندر سوهاج بمركز ومحافظة سوهاج، حيث كان يقف داخل محطة بنزين على طريق «أسيوط - سوهاج»، للحصول على بنزين للسيارة.

تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران قبل اشتعال السيارة تماماً، وامتداد الحريق إلى داخل محطة الوقود، ويجري الفحص الفني لمعرفة أسباب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.