إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر نشوب حريق في منزلهم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق إثر نشوب حريق داخل منزلهم في عزبة العرب بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بحالات اختناق جراء نشوب حريق داخل منزل مكون من طابق وحظيرة مواشي، وجرى إخماد الحريق وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من «فاطمة عوض صميدة» 60 سنة، «إياد إمام صميدة» 5 سنوات، «محمد إمام صميدة» 3 سنوات، «يوسف محمد صميدة» 10 سنوات، «أماني محمد صميدة» 8 سنوات، «أمل محمد صميدة» 8 سنوات، وجميعهم مقيمين بعزبة العرب، ومصابين بحالات اختناق.

نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.