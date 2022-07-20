إصابة شخصين باختناق في حريق منزل بالبحيرة.. «ماس كهربائي» السبب

أصيب شخصان بحالة اختناق شديدة، إثر نشوب حريق داخل منزلهما بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، إثر وقوع ماس كهربائي، وجرى نقلهما إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

اندلاع حريق في منزل بالدلنجات

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد باستقبال المستشفى مصابين اثنين باختناق وصعوبة في التنفس إثر نشوب حريق داخل منزلهما عقب وقوع ماس كهربائي.

مصابان في حريق منزل بالبحيرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «صفية. م. ا» 62 عاما، مقيمة الدلنجات، مصابة باختناق وصعوبة في التنفس، و«محمد.ج .ح» 50 عاما، مقيم الدلنجات، مصاب باختناق وصعوبة في التنفس، وجرى نقلهما إلى مستشفى الدلنجات العام، لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية.