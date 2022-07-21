ضبط 1.4 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في بني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، بإشراف المحاسب محمد بكري إبراهيم، حملة على المخابز البلدية بدائرة المركز، والتي تمكنت من تحرير 22 محضرا متنوعا ما بين التصرف في الحصة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

التحفظ على 1.4 طن دقيق بلدي في بني سويف

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، في تصريحات «الوطن»، إن الحملة تمكنت من ضبط 28 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال بإجمالي 1.4 طن، والمخصص للمخابز البلدية، بقصد بيعها بالسوق السوداء واستعمالها في غير الغرض المخصص له، حيث تم التحفظ عليها وتحرير محضرا بالواقعة للعرض على جهات التحقيق.

تحرير 22 محضرا تموينيا ضد مخابز ومحال بالواسطى

وتابع أنه جرى تحرير 22 محضرا لمخالفات تموينية أخرى في المخابز البلدية والمحال التجارية، والتي شملت 9 محاضر للتصرف في 26 جوال دقيق مدعم، و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وذلك خلال حملات مكثفة نفذتها إدارة تموين الواسطى، تحت إشراف الوحدة المحلية.

رفع 60 لافتة إعلانية غير مرخصة بشوارع الواسطى

وفي سياق آخر، تمكنت الوحدة المحلية بمركز الواسطى من رفع 60 لافتة إعلانية غير مرخصة بشارع أحمد عرابي وطراد، حفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برفع المخلفات، وإزالة التعديات، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.