اكسب 350 ألف جنيه سنويا من مشروع إنتاج سبوتات الإضاءة.. دراسة حكومية

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع إنتاج وسائل إضاءة داخلية حديثة، بنهاية العام الأول للنشاط إلى 250 ألف جنيه، مقارنة بأرباح 350 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مشروع إنتاج وسائل الإضاءة الداخلية

وأضافت الدراسة الحكومية أنَّ إيرادات مشروع إنتاج سبوتات الإضاءة الداخلية تصل إلى 900 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بحجم إيرادات يصل إلى 1,25 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، وذلك لقصر دورة الإنتاج وارتفاع معدل العائد الداخلي.

السداد على 7 سنوات

فيما أشارت إلى إمكانية الحصول على قروض من البنوك المحلية بضمان المشروع، لتمويل 65% من التكاليف الاستثمارية بفائدة متناقصة 5% والسداد على 7 سنوات في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الآلات والمعدات اللازمة للمشروع

كما أكدت على بساطة الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، من «مخرطة دوران سريع جمع، ومخرطة ميكانيكية صغيرة، ومثقاب شجرة، وفرشة تلميع، ومقص اكسنترك، وبراميل دواره للتجفيف، وماكينة ثني المواسير، ومكبس هواء، وأحواض معالجة، وسدس رش، وموصل كهربائي، ومنضدة تجميع، وأنبوبة بوتاجاز».

وتابعت أنَّ الخامات لا تتعدى «أسلاك كهرباء، وسلك حديد مجلفن، وسلك وأقراص وشبك نحاس أصفر، ولوح صاج، وكبريتات نحاس، وصودا كاوية، وفضة عيار 70 ومحاليل فضة، ولمبات هالوجين، واكسسوار كهرباء، ولدائن شفافة، وعبوات تغليف، وخامات متنوعة».

أوضح الجهاز أنَّ زيادة الطلب المحلي على منتجات وسائل الإضاءة الحديثة، وذلك بسبب تزايد اهتمام مجالات السياحة والفندقة وإنشاءات الشركات الكبيرة والفيلات السكنية، جعلت هناك حاجه ملحة لمشروعات إنتاج وسائل الإضاءة الداخلية، ما يضمن الربحية وارتفاع الايرادات طوال العام.

وتابع: «من أبرز مميزات مشروع إنتاج كشافات داخل الحائط، وأباجورات مطلية بالذهب، ولامبادير مذهبة، وسبوتات، هو المساهمة في توفير فرص عمل، فالمشروع الواحد يحتاج إلى تشغيل 6 أفراد».

توصيات الدراسة

أوصت الدراسة بأنَّ يجرى التحكم في شدة الإضاءة وانتشارها بدقة من خلال التصميمات المناسبة، وفقا للغرض المنفذ من أجله وراحة المستخدم، وهناك نوعين لمصابيح الإضاءة؛ مصابيح التوهج الحراري ومصابيح الغاز المفرغة، واستخدام خامات سهله التشكيل لتحقيق الجودة، وإظهار القيم الجمالية للتصميم من حيث التكوين والمظهر الخارجي.

وتابعت: «كلما جرى مراعاة جودة المنتج ودقة الأبعاد وجودة التصميم المقاوم للصدأ، واختيار خامات جيدة من حيث المتانة ومقاومة العوامل الخارجية، مع الاهتمام بتناسق الألوان، وسهولة الفك والتركيب».

استحداث تصميمات جيده

ووفقا للدراسة الحكومية، فإنَّ المشروع يهدف إلى استحداث تصميمات جيدة وجديدة لوسائل الاضاءة لإنتاجها بالمستوي الجمالي الموائم لمتطلبات الإضاءه الداخلية، سواء في المنازل أو الفنادق أو القري السياحية، وغيرها.

خلق مناخ صحي ونفسي جيد للمكان

تعد وسائل الإضاءة الداخلية أحد العناصر الأساسية لخلق مناخ صحي ونفسي جيد للمكان، وأحد وسائل التشكيل الجمالي أيضا، وباستخدام الإضاءة الكهربائية المناسبة للمكان والتي يُفضل أن تكون شدتها في حدود 100 وحدة إضاءة موزعة على القدم المربع، فيما تقل إلى 60 وحدة فقط لكل قدم مربع لغرض القراءة.