22- 2- 2022 احتفالية مميزة لتعامد الشمس على وجه رمسيس.. السر في الإضاءة

قال عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، إن احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملك لرمسيس الثاني بمنطقة أبو سمبل الأثرية، ستشهد في تاريخها المميز 22-2-2022 غدا، وللمرة الأولى، إضاءة بانورامية لكامل المعبد على غرار تلك الموجودة بمسلة ميدان التحرير وطريق الكباش، حيث ستكون تلك الإضاءة جزءا من احتفالية تعامد الشمس، وستلي عروض الصوت والضوء اليوم، حيث ستقام احتفالية يشهدها زوار المعبد المرتقبين لتلك الاحتفالية في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وعدد من الوزراء والسفراء.

لجان ترميم للنقوش والتماثيل

وقال «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «استعدادا لليوم المنتظر والذي يترقبه العالم كله مرتين سنويا في الـ21 من فبراير والـ21 من أكتوبر من كل عام، تم تشكيل لجان عمل من مرممي منطقة آثار أسوان عملوا على مدى الشهور الأخيرة في تنظيف ورفع كفاءة نقوش وتماثيل المعبدين، وإزالة مخلفات الطيور وإبراز ألوان النقوش الأثرية بصرح المعبد، كما تم إعادة تأهيل الطريق الواصل بين المدخل والمعبد وتثبيت كاميرات المتابعة وتوفير عربات كهربائية لنقل الزوار من منطقة الجراج إلى داخل المعبد للتيسير على كبار السن وذوي الهمم، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تثبيت البوابات الإلكترونية، وإطلاق موقع الحجز الإلكتروني للزوار وذلك تفاديا للزحام والتكدس عند دخول المعبد».

إجراءات احترازية داخل وخارج المعبد

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية، قال مدير عام منطقة آثار أسوان إن المعبد يشهد عمليات تعقيم بصورة دورية، كما تم التنبيه على شركات السياحة والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويمنع دخول المعبد دون الالتزام بلبس قناع الوجه.