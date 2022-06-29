لأصحاب المشروعات الصغيرة.. 4 جهات مانحة لتمويل فكرتك وتحقيق حلمك

يحلم الكثير من الأشخاص بامتلاك مشروعهم الخاص لزيادة الدخل، بينما يرى الغالبية أنَّ الحصول على تمويلات للمشروع العقبة الرئيسية أمام هذا الحلم، رغم أنَّ هناك العديد من الفرص المتاحة من جهات مانحة للقروض والتي يعتمد نشاطها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشرط توافر الجدية.

4 جهات مانحة للقروض والتمويلات لدعم المشروعات الصغيرة

وتستعرض الوطن في التقرير التالي 4 جهات تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع إلقاء الضوء على الشروط الواجب توافرها في أصحاب تلك المشروعات للحصول على القروض أو التمويلات.

منح المشروعات الصغيرة من الهيئات غير الهادفة للربح

توفر الشركات الخاصة والمؤسسات أو المنظمات غير الهادفة للربح، فرص الحصول على رأس المال الذي يحتاجه المشروع الصغير، وفي بعض الأحيان تمنح الحكومات ذلك النوع من التمويلات للمشروعات والشركات الناشئة.

وتتميز التمويلات الممنوحة من الحكومات والمنظمات غير الهادفة للربح بأنها بدون مقابل أو فوائد، وفي المقابل يتم وضع العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التمويل، ما يتطلب بذل الجهد وإعداد دراسة جدوى جيدة للمشروع المراد تمويله.

فيما يوصي بدراسة الجهة المانحة للتمويل قبل التقدم بطلب المنحة، وانتقاء المنح المناسبة لطبيعة المشروع، وكتابة خطة العمل وإعداد دراسة كاملة طويلة أو متوسطة المدى تتضمن الأرباح والإيرادات المتوقعة.

أهم المؤسسات المانحة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

1. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو USAID.

2. صندوق الابتكار التابع لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أو UNHCR's Innovation Fund

يهدف ذلك الصندوق لمنح تمويلات للمشروعات التي تعمل في مجالات البيانات Data، والذكاء الصناعي AI والمحاكاة أو Simulation، ونماذج المحاكاة المرئية أو الـ Modeling.

3. برنامج المعونة الاسترالية -Australian Aid

تنتشر المكاتب الإقليمية لبرنامج المعونات الممنوحة من استراليا في العديد من دول العالم، حيث يصل إجمالي عددها إلى 66 مكتب إقليمي حتى الآن.

4. صندوق التنمية المحلية

يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، بإتباع الخطوات التالية؛

- تقديم طلب للوحدة التي يتبع لها المشروع بالمحافظة، على أن يتضمن دراسة جدوى وحجم التمويلات المراد الحصول عليها.

- تحدد الجهة المانحة؛ وهي التنمية المحلية، قيمة القرض بعد مراجعة أوراق المتقدمين.

-يتم تسليم طلبات المتقدمين للبنك، بعد الموافقة عليها واستكمال كافة الأوراق.

- يحصل صاحب المشروع على قيمة القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق والموافقة عليها.