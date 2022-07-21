الصناعات الهندسية تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة يوليو

تنظم النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة خالد الفقي، احتفالية بمناسبة مرور 70 عامًا على ثورة 23 يوليو 1952، بقاعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 25 يوليو 2022.

وتتضمن الاحتفالية كلمات لمجموعة من الخبراء والنقابيين، عن الثورة الخالدة، من مختلف الزوايا والاتجاهات، سواء على مستوى ملفات الداخل من تصنيع وزراعة، والأوضاع الاجتماعية، أو على مستوى موقف الثورة من المحيط العربي ودعم الثورات العربية، ودورها في دعم حركة التحرر الأفريقي، ونشر ثقافة الصناعة الوطنية وحماية الطبقة العاملة.

أكبر قاعدة صناعية في عهد الثورة

وقال «الفقي»، في بيان صحفي، اليوم، إنّ الدعوة لهذه الاحتفالية لاقت قبولاً واسعاً واستجابة للمشاركة من جانب خبراء سياسيين وحقوقيين ونقابيين وإعلاميين كونها «ثورة حقيقية» ونقطة فارقة وتحول كبير للطبقة العاملة، للنهوض بالصناعة المصرية الوطنية، وتحسين المستوى الاجتماعي للشعب المصري عامة، والعمال والفلاحيين خاصة.

وأنشأت مصر خلالها أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث حيث بلغ عدد المصانع التي أنشئت في عهد الثورة 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية، كما أنها شكلت تحولاً تاريخيًا استثنائيًا في الوطن العربي كله، ودفعت بالأمة العربية بكاملها إلى مرحلة جديدة من الوعي والإدراك القومي، وقادت أكبر عملية تحرر على الأرض العربية، وواجهت تحديات التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والبناء المدني، والمشروع القومي، في أصعب الظروف المحلية والقومية والدولية.

المرحلة الحالية تستدعي استلهام روح ثورة 23 يوليو

وأوضح «الفقي»، أن المرحلة الحالية تستدعي استلهام روح ثورة 23 يوليو وأن يتكاتف الجميع ويترابط من أجل الوطن في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر.