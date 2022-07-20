وزير التموين: ثورة 23 يوليو ملهمة لكل حركات التحرر في العالم

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو، كانت الملهم الرئيسي لكل حركات التحرر في العالم.

ثورة 23 يوليو أحدثت تغييرا سياسيا في مصر

وأرسل وزير التموين والتجاره الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يهنئه فيها بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، التي حمل لواءها أبطال القوات المسلحة لتعيد مصر إلى شعبها واستعادة الاستقلال الوطني.

وأشار وزير التموين، إلى أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو أحدثت تغييرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمصر، داعيًا لمصر قيادة وشعبا بمزيد من الاستقرار والبناء والرخاء والتقدم.