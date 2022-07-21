محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير شارع الجرجاوية بتكلفة 11 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بحي غرب سوهاج، لمتابعة شارع الجرجاوية، بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و833 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، والدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتجميل والتشجير.

مراحل تطوير ورصف شارع الجرجاوية

واستمع محافظ سوهاج خلال جولته إلى شرح مفصل من رئيس الحي عن مراحل تطوير وإعادة رصف شارع الجرجاوية، حيث تم تطوير الشارع بداية من مدخل كوبري الثقافة حتى مستشفى الحياة، بطول 1.5 كيلو متر، وشملت أعمال التطوير تركيب بلاط الإنترلوك، وأحواض الزهور للأرصفة، ودهان الأعمدة، بتكلفة بلغت مليون و833 ألف جنيه.

وأشار رئيس الحي إلى أن أعمال التطوير شملت أيضا إعادة رصف الشارع بتكلفة 9 ملايين جنيه، شاملة تفرعاته حتى مدخل سوهاج القبلي بطول 3 كيلو مترات وعرض 22 مترا، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية بالشارع من إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط الغاز الطبيعي.

رفع كفاءة عمارات الجرجاوية

كما تفقد المحافظ خلال جولته بشارع الجرجاوية، تطوير ورفع كفاءة عمارات الجرجاوية المطلة على الشارع بعدد 19 عمارة، بداية من ميدان العروبة وحتى ميدان الكردي، بتكلفة مليون جنيه، حيث شملت الأعمال دهانات وتركيب بلاط إنترلوك وبردورات وصيانة أعمال الصرف الصحي وعمل الترميمات اللازمة، وذلك ضمن مبادرة «علشان يكمل جمالها» التي أطلقتها المحافظة.

والتقى «الفقي» عددا من المواطنين بالشارع، والذين أعربوا عن شكرهم وسعادتهم بما يتم من أعمال تطوير وتجميل بشوارع ومناطق حي غرب، ووجه محافظ سوهاج خلال جولته بضرورة الحفاظ على ما تحقق من تطوير ومظهر حضاري لائق للشارع، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمنطقة، وعدم السماح بوجود أية إشغالات بالشارع.