توريد 110 آلاف طن من القمح لصوامع وشون سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري الأسبوعي لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج، وذلك لمتابعة موقف توريد الاقماح للموسم الحالي 2022م، بمحافظة سوهاج.

اجتماع توريد الأقماح بسوهاج

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة سوهاج ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج ، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة سوهاج، وكذلك ممثلي مباحث التموين، بمديرية أمن سوهاج والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، بسوهاج والشركة القابضة للصوامع.

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 109 آلاف و647 طنا و32 كيلو من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيًا على مستوى محافظة سوهاج.

محافظ سوهاج يوجه باستمرار دعم الموردين للقمح بسوهاج

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج خلال الاجتماع باستمرار تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والتجار لتوريد الاقماح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك حتى انتهاء المواعيد المقررة لتوريد الأقماح وذلك بنهاية شهر أغسطس القادم، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشديد الرقابة وتكثيف الكمائن والحملات التموينية لضبط المخالفين، حيث يتم تحرير مخالفات للمتنعين عن التوريد.