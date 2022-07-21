«التعليم» تمنع تحويلات طلاب الثانوية العامة لإدارة سوهاج

أرسل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خطابا رسميا وعاجلا إلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بمنع أي تحويلات طلابية في إحدى إدارات المحافظة، إلا بموافقة ديوان عام الوزارة.

مبدأ تكافؤ الفرص

وأوضح الخطاب، أنّه بالإشارة إلى ما تم رصده من كثرة عمليات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي، من خارج إدارة دار السلام التعليمية التابعة لمديرية سوهاج، لأداء الامتحانات داخل اللجان التابعة للإدارة، بأعداد مهولة وبالمخالفة للوائح المنظمة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس العامة، وأنّ السبب الرئيسي وراء تلك التحويلات هو الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات ببعض اللجان، ما ترتب عليه ضررا بالغا بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

موافقة الوزارة شرط للتحويل

وأضاف حجازي في الخطاب، أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على مذكرة العرض المقدمة بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى إدارة دار السلام التعليمية التابعة لمديرية سوهاج التعليمية، تخص الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة العام الدراسة الثانوية العامة من خارج الإدارة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة بديوان عام الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة وبعد مراجعة مستندات التحويل كافة، للبت في قبول التحويل من عدمه.