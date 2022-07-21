العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالسلام.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

العثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.أ.ح.م»، 38 عامًا، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي مدمن مخدرات ورجحت أن يكون سبب الوفاة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها في حريق بحلوان

وفي سياق آخر، صرحت النيابة العامة بدفن جثة مُسنة في العقد الثامن من العمر توفيت مختنقة في حريق شقتها بمنطقة حلوان، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، للوقوف على أسباب الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.