العثور على جثة شاب داخل منزله في البساتين.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة  

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم البساتين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وسحب عينة من دماء الشاب المتوفي واجراء تحليل مخدرات.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار المقيم به الشاب تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار خلال فترة الوفاة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسام.م.ف»، 30 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات أن تكون الوفاة ناتجة عن تعاطي الشاب المتوفي جرعة زائدة من المخدرات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.

جهود أمنية لكشف ملابسات مصرع مسن في حلوان

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية مقتل مسن مجهول الهوية عُثر على جثته بدائرة قسم شرطة حلوان وتبين أن سيارة صدمته وتمكن قائدها من الهرب، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق فكلفت بسرعة إجراء التحريات وتحديد هوية الجاني وضبطه.