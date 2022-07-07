العثور على جثة شاب تونسي في شقة بحلوان.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يحمل الجنسية التونسية داخل شقة بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين وقت ارتكاب الجريمة.

العثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة قسم شرطة حلوان

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «رمزي.ب.ح»، في العقد الثالث من العمر ويحمل الجنسية التونسية، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات أن المتوفي تونسي الجنسية ومقيم مع والدته المصرية، وأضافت التحريات أن الشاب معروف عنه إدمانه للمواد المخدرة، ورجحت التحريات وفاته بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق محدود في شقة بالمطرية

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم إجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.