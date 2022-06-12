العثور على جثة بائع خردة داخل حديقة مهجورة بالمحلة.. جرعة مخدرات زائدة

فتحت نيابة ثان المحلة، تحقيقا موسعاً في واقعة العثور على جثة بائع خردة، داخل إحدى الحدائق المهجورة، في منطقة منشية البكري، بمدينة المحلة، وذلك في ظروف غامضة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية داخل حديقة مهجورة في منطقة منشية البكري، التابعة إلى دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة، أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره، ويعمل بائع خردة، وأن الوفاة ليس فيها شبهة جنائية، وأنها بسبب جرعة مخدرات زائدة، وأن المتوفى متعاط للمواد مخدرة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة من أجل التحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة من أجل بيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية من عدمه.