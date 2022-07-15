مصرع عاطل بسبب جرعة مخدرات زائدة في شبرا الخيمة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة عاطل لقي مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، حيث دلت التحريات الأولية على أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة وقررت التحفظ على المضبوطات.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة أمن القليوبية كشفت ملابسات العثور على جثة عاطل جثة هادمة داخل منزله في بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين أن المتوفى لقي مصرعه بسبب تناوله جرعة مواد مخدرة زائدة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتحفظ علي المضبوطات وسؤال أهل المتوفى والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

انتقل ضباط البحث الجنائي لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «ك ش م» 28 سنة عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وضرب داخل إحدى الغرف بمسكنه بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار حقن بالذراعين، كما عثر بجواره على سرنجة طبية وبها آثار مادة مخدرة.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وتسليم الجثة لأسرة المتوفى لدفنه .