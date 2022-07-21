عماد الدين حسين: الحوار الوطني سيتناول حقوق الإنسان والعفو عن المحبوسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني سيتناول ملفات «حقوق الإنسان، الإعلام، حرية التعبير، والعفو عن بعض المحبوسين»، وبخاصة أن الأخير شهد خطوات إيجابية كثيرة جدا.

وأضاف «حسين»، خلال حواره بـ«برنامج صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية على ما تمّ والمناشدة على أمل تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.

«حسين»: أتوقع مزيدا من القرارات والإجراءات

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يتوقع المزيد من القرارات والإجراءات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الملف وهو ما لا تخفيه الدولة المصرية، حيث جرى تشكيل لجنة للعفو الرئاسي، ولا يمر شهر أو أقل إلا ويتم الإفراح عن بعض المحبوسين.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أنّ الحوار الفعلي لم يبدأ بعد، وتم تشكيل لجنتين من مجلس الأمناء، تكون مهمة كل لجنة هي تحديد الموضوعات التي ستناقش في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.

الاجتماع المقبل لأمانة الحوار الوطني قبل نهاية يوليو

وأشار عماد الدين حسين، إلى أنّ الاجتماع المقبل للحوار الوطني، سيشهد عرض مقترحات باللجان ومناقشتها، مشددًا على أن مجلس الأمناء يدير وينظم ولا يضع القرارات، حيث يتم الاعتماد على خبراء من خارجه في كل الاتجاهات لمناقشة الملفات المختلفة، وسيتم رفع المخرجات للرئيس عبدالفتاح السيسي، أي أن النقاش سيكون بالتوازي وليس بطريقة تراتبية.