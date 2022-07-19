عماد الدين حسين: الملف السياسي قاطرة لباقي الملفات المطروحة للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك العديد من الآراء التي تشير إلى أن الملف السياسي هو قاطرة لباقى الملفات المطروحة للحوار، وحينما تحدث له انفراجه سيشعر المواطن بأمل وبفرص نجاح باقى الملفات.

وأوضح «حسين» خلال استضافته على شاشة برنامج «مساء DMC»، أن النقاش في جلسة الحوار الوطني كان موضوعيا ووطنيا، مؤكدا: «سنصل إلى نتائج قريبة قدر الإمكان».

المشاركة السياسية وانتخابات المجالس النيابية والمحليات

ومن جانبه قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء بمختلف أيدولوجياته واتجاهاته اتفق على المحاور واللجان الرئيسة الخاصة المحور السياسي، لافتة إلى أن اجتماع اليوم لمجلس أمناء الحوار الوطني ناقش المشاركة السياسية وانتخابات المجالس النيابية والمحليات التي ينتظر الجميع تحريك الراكد بها.

محاور تعبر عن شواغل الشارع المصري

وأشارت «صابر» إلى أن المجلس أقر عدة محاور تعبر عن مايشغل الشارع المصري، وتم تشكيل لجنتين إحدهما للمحور الاقتصادي والأخرى للمحور الاجتماعي منوط به أن يتقدموا في الاجتماع القادم بلجان واضحة لتفعيل الحوار الوطني من خلال لجان منظمة لرفع مخرجاتها التنفيذية والتشريعية للجهات المعنية.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، قال في المؤتمر الصحفي: «إحنا هنا في مجلس أمناء الحوار الوطني هنمارس بكل ما نملكه من أدوات خدمة الجمهور العام وتحقيق مصالحه».