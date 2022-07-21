محافظ سوهاج يتابع أعمال تطوير مرسى ناصر السياحي ومنطقة الحويتي

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية، بتفقد أعمال تطوير مرسى ناصر السياحي بحي شرق سوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و295 ألف جنيه، يرافقه المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، وأسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة.

ممر كريتال مضيء المؤدي إلى البازارات السياحية

وتابع محافظ سوهاج الأعمال الجارية والتي تشمل تطوير الممر الرئيسي، والممرات الداخلية، ودورات المياه، والبوفيه، والتكسية الخارجية بالحجر الهاشمي والرخام لجميع واجهات المرسى والجوانب، بالإضافة إلى أعمال زراعة النجيل الصناعي، وعمل ممر كريتال مضيء المؤدي إلى البازارات السياحية.

ووجه محافظ سوهاج بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والمقرر له سبتمبر القادم، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

تطوير ورفع كفاءة منطقة الحويتي

كما تابع محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بحي غرب سوهاج، تطوير منطقة الحويتي، بعد انتهاء أعمال إعادة الرصف والتجميل، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و493 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وشملت جولة المحافظ في منطقة الحويتي، تفقد جدارية مدخل حي غرب سوهاج القبلي، بتكلفة 493 ألف جنيه، كما تفقد إعادة رصف شارع الحويتي بطول 1200 متر، وعرض 15 مترا، بداية من شارع الجرجاوية وحتى موقف الحويتي الجديد، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، وتفقد كذلك تطوير ورفع كفاءة عدد 9 عمارات سكنية بالمنطقة، بتكلفة مليون جنيه، حيث شملت الأعمال «دهان العمارات، وتركيب بلاط الإنترلوك والبردورات، وأعمال صيانة الصرف الصحي»، وذلك ضمن مبادرة «علشان يكمل جمالها».