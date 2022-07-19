برلماني: مصر تقود العالم في مواجهة آثار التغيرات المناخية 

أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر بفضل تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحولت إلى دولة محورية ورائدة لقيادة الدول في مواجهة آثار المتغيرات المناخية، فضلا عن التنسيق الدولي في هذا المجال خاصة بعد مشاركة الرئيس في حوار «بيترسبرج للمناخ» العاصمة الألمانية برلين والذي يأتي في إطار التنسيق الدولي.

50 مشروعا صديق للبيئة قبل قمة المناخ

وأضاف «حتة»، في تصريحات صحفية اليوم لـ«المحرريين البرلمانين»، أن مصر تستعد بقوة لقمة المناخ «COP 27» التي ستعقد في شرم الشيخ، وتمثل نقلة كبيرة في إطار ما أعلنته الدولة عن إعداد 50 مشروع مصري لمواجهة التغيرات المناخية، من بينها مشروعات بيئية ومناخية، والطاقة الجددية والمتجددة والمشروعات صديقة البيئة، حيث تمتلك مصر، أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية بأسوان إضافة إلى مشروعات التحول للغاز الطبيعي سواء المنازل أو السيارات وكذلك السيارات الكهربائية.

اوضح، يأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق التنمية والمشرعات القومية وتحقيق التحسن في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل وجود مشروعات بيئية، إضافة إلى خطة الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وسيارات تعمل بالغاز الطبيعي في اطار خطتها للتحول، مع إنشاء 1000 محطة تموين للغاز ومحطات لشحن السيارات الكهربائية ضمن خطة طموحة تقوم بها.

جهود القيادة السياسية لا تتوقف استعدادا لقمة المناخ بشرم الشيخ

وأضاف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن القيادة السياسية لم تتوقف عن بذل الجهود استعدادا لقمة شرم الشيخ للمناخ، حيث أكد الرئيس خلال تصريحاته والمؤتمرات الصحفية بألمانيا، أن المؤتمر يتم بالتعاون مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق الأهداف من المؤتمر وخاصة التعاون مع المجتمع المدني في مجال المتغرات المناخية

«حتة» يشيد بتصريحات السيسي

وأشاد «حتة» بتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعادت مصر لريادة وقيادة المنطقة في كافة المجالات وليس التغيرات المناخية كما ظهر خلال ملتقى جدة الأخير والذي أكد دور مصر إقليميا وعالميا.