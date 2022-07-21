ألمانيا تدعو لفتح تحقيق طارئ في هجوم دهوك بالعراق

دعت ألمانيا الاتحادية إلى فتح تحقيق طارئ في قصف دهوك بالعراق، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنها منذ قليل.

مقتل 9 مدنيين

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تعرض مصيف قرية برخ ناحية «دركار» التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق، لقصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 9 مواطنين وجرح 23 آخرين جميعهم من السياح المدنيين.

العراق تتهم تركيا

ونددت الحكومة العراقية بالقصف المدفعي، موجّهة أصابع الاتهام إلى تركيا، التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم على لسان وزارة الخارجية التركية، واستدعت الحكومة العراقية السفير التركي لدى بغداد، للاحتجاج على الهجوم، بعد تأكيد عدد من المسؤولين الأكراد أنّ الهجمات كانت نتيجة غارة تركية.