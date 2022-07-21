سامو زين يكشف تفاصيل تقديم أغنيتين من ألحان حسن أبو السعود: تكريما له

كشف الفنان سامو زين، كواليس حصوله على حقوق أغنيتين من ألحان الراحل حسن أبو السعود، والذي يستعد لتقديمهم خلال الفترة المقبلة تكريما للموسيقار الراحل، وذلك بعد الأزمة التي اشتعلت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بسبب تصريحات شيرين عبدالوهاب التي وجدها الجمهور والوسط الفني مسيئة لـ«أبو السعود».

وقال سامو زين في تصريحات لـ«الوطن»: «حصلت على التنازل منذ 2007، ولم أطرحهم خلال تلك الفترة، ومع الأزمة الأخيرة وجدت أن الوقت مناسب لطرح الأغنينين تكريما له الآن، كنت أتمنى تقديمهم منذ فترة طويلة، ولكن مع مشاغل الحياة والعمل وبعدها تعاقدت مع شركة (مزيكا)، ولم تسنح الفرصة لطرحهم، خاصة أني كنت ملتزم بأغاني في ذلك الوقت».

«يا بلدي حبيتك» و«حضن هواك».. تعيدان حسن أبو السعود بعد 15 عاما

وحصل الفنان السوري على حقوق الأغنيتين في 17 مارس 2007، قبل وفاة الموسيقار حسن أبو السعود بأقل من شهر، وتحديدا في 12 أبريل، وهما: «يا بلدي حبيتك» من كلمات محمد مصطفى، و«حضن هواك» من كلمات هيثم الفيل.

سامو زين: كان لي الشرف بالحصول على آخر تنازلين لحسن أبو السعود

وقال في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، «بعد هذا الوقت الطويل لأول مرة أصرح بأني كان لي الشرف بأن أحصل على آخر تنازلين للموسيقار الكبير حسن أبو السعود الله يرحمه، وبعدها بأيام قد وافته المنية».

وتابع: «قررت أن أبدأ إجراءات تجهيز الأغاني لطرحها للجمهور الكريم تكريما وإحياء لذكرى الراحل، وإن شاء الله أستطيع أن أقدمهم بالشكل الذي يليق بذكرى الموسيقار الراحل الكبير».