«برئ بامتياز» لـ سامو زين تقترب من 200 ألف مشاهدة في «يوتيوب»

اقتربت أغنية الفنان سامو زين «برئ بامتياز» من تحقيق 200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد.

أغنية ساموزين الجديدة من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع جيوزو وميكس وماستر جيزو.

وتقول كلمات أغنية «برئ بامتياز»

فى ظل اهتمامي وعدم اهتمامه

عشان لسة قلبى برئ بامتياز

قساوة مشاعره وقلة كلامه

مقاليش بحبك ولو ب المجاز

وبين السطور..

عمل ألف حاجة تبين حقيقته

وأعاند وأقول

ده سوء ظن منى حبيبى وبحبه

برُخص المتاح

عاملنى ببرود

وأنكر ماضينا

وكل العهود

فيوم ما اتضمنت

بجد اتظلمت

وفى الأصل حبه

مكانلوش وجود

«بسيطة».. أولى أغنيات ألبوم سامو زين

وطرح سامو زين أولى أغنيات ألبومه الجديدة بعنوان «بسيطة»، وهي من كلمات حسام طنطاوي وألحان معتز أمين وتوزيع جيزو وجيتار باسم سعيد وماستر جيزو، وجرى تصوير الكليب مع شريف فرنسيس.

من المقرر أن يستكمل سامو زين طرح باقي أغنيات الألبوم تباعًا، خلال الأيام المقبلة على أن يكمل عقب شهر رمضان الكريم.

وكان سامو زين قد طرح العام الماضية أغنية «ست الناس»، وهي من كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل في عيد الأم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية في «يوتيوب».