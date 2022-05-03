سامو زين يشعل أجواء العيد ويفاجئ جمهوره بـ برومو «كينج الحب»

يستعد النجم سامو زين لطرح أغنيته الجديدة «كينج الحب» والتى روج لها قبل قليل عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة استعدادا لطرحها.

سامو زين يطرح كينج الحب في الخامس عشر من مايو

الأغنية من المقرر أن تطرح فى الخامس عشر من شهر مايو الجاري، وهي إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذى يطرح سامو أغنياته تباعا.

الأغنية الجديدة كينج الحب يقول مطلعها «يا نجم عالي في السما ومين يطول غير واحد بس يفهم الجمال على أصوله».

سامو زين طرح أولى أغنيات ألبومه بعنوان «بسيطة»

وطرح سامو زين أولى أغنيات ألبومه الجديدة بعنوان «بسيطة»، وهي من كلمات حسام طنطاوي وألحان معتز أمين وتوزيع جيزو وجيتار باسم سعيد وماستر جيزو، وجرى تصوير الكليب مع شريف فرنسيس.

أما ثاني الأغنيات التى طرحها سامو قبل شهر رمضان الكريم كانت أغنية «برئ بامتياز»، وهي من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع جيوزو وميكس وماستر جيزو ويقول مطلعها.

فى ظل اهتمامي وعدم اهتمامه

عشان لسة قلبى بريء بامتياز

قساوة مشاعره وقلة كلامه

مقاليش بحبك ولو بالمجاز

وبين السطور

يذكر أن آخر ألبومات سامو زين التى طرحها كانت عام 2018، بعنوان لو عمري يرجع وتضمن الألبوم الذى كانت قد أنتجته شركة مزيكا عدد كبير من الأغنيات.