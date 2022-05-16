سامو زين يشعل أجواء الصيف بـ كينج الحب.. «فيديو»

طرح الفنان سامو زين أغنيته الجديدة «كينج الحب» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والتي تعد إحدى أغنيات ألبومه الجديد.

سامو زين يطرح كليب كينج الحب عبر يوتيوب

أغنية كينج الحب من كلمات الشاعرة رنا طارق وألحان سامو زين وتوزيع وماسترينج أسامة عبد الهادي ويقول مطلع الأغنية

يا نجم عالي في السما ومين يطوله

غير واحد بس يفهم الجمال على أصوله

يابو أظبط عود ظبطلي المود

جننت العاقلين بجمالك يابو أحلى خدود

صوتك جذاب صاب الأعصاب

أول ما بتيجي لازم كله يعمل ألف حساب

بس انت ادلع ادلع ادلع دلع

ومايهمكش ومايهمكش

بس انت ادلع ادلع ادلع دلع

ومايهمكش ومايهمكش

خد راحتك خالص ع الآخر طول ما أنا موجود

حد راحتك خالص ع الآخر قدها وقدود

أنا كينج الحب أنا بتاع الورد

سامو زين طرح قبل رمضان أغنية «بريء بامتياز»

سامو كان قد طرح قبل شهر رمضان الكريم كانت أغنية «بريء بامتياز»، وهي من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع جيوزو وميكس وماستر جيزو.

أما أولى أغنيات ألبوم سامو زين التي كان قد طرحها هي أغنية بسيطة وهي من كلمات حسام طنطاوي وألحان معتز أمين وتوزيع جيزو وجيتار باسم سعيد وماستر جيزو وتم تصوير الكليب مع شريف فرنسيس.

يذكر أن آخر ألبومات سامو زين كانت بعنوان لو عمري يرجع الذى طرح مع شركة مزيكا عام 2018.