حالة الطقس غدا الجمعة 22-7-2022 في مصر.. شديد الحرارة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة، وفقًا للصور الأخيرة الصادرة من الأقمار الصناعية، إذ يتوقع أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى محافظات القاهرة الكبرى، وسط وجنوب سيناء، والوجه البحري.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأشارت الهيئة، في بيان عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث من المتوقع ان يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على محافظات القاهرة الكبري، الوجه البحري، مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، وسط وجنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، إذ يعمل نشاط الرياح على تخفيف الإحساس بارتفاع الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة حاصة على محافظات شمال البلاد المطلة على البحر المتوسط، والقاهرة الكبري، وصولًا الى شمال الصعيد، بسبب تأثير الكتلة الساخنة على سطح البحر المتوسط، مما يزيد من نسبة الرطوبة، ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس معتدل ولطيف على كل أنحاء الجمهورية.

ولفتت إلى استمرار ارتفاع حركة الامواج على البحرين الاحمر والمتوسط، بين 1.5-2 متر، نظرًا لنشاط الرياح الشمالية الغربية، لهذا يجب الحذر أثناء ممارسة السباحة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 22 يوليو 2022

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على عدد من محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 45.