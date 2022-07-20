حالة الطقس غدا الخميس 21-7-2022 في مصر.. الرياح تخفف الإحساس بارتفاع الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعاتها الخاصة لحالة الطقس غدًا الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب، على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس

أشارت الأرصاد، في بيان عن حالة الطقس غدا الخميس، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على فترات متقطعة بمحافظات مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى وجنوب ووسط سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات الوجه البحري، إذ يعمل نشاط الرياح على تخفيف الإحساس بحدة ارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة خلال النهار، ومع بداية ساعات المساء، ستعمل الرياح على تلطيف حرارة الطقس، ليصبح معتدلا ورطبا على كل أنحاء الجمهورية.

استمرار الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة المائية حتى الساعة 6 صباحًا، وبشكل كثيف على الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والصحراوية والمائية والطرق السريعة، والمؤدية من وإلى شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات مدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى، فى حين يسود طقس صاف منذ الصباح الباكر على محافظات جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، بسبب تأثير الكتلة الهوائية القادمة على البحر المتوسط، والمنخفض القادم من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 21 يوليو 2022، على عدد من محافظات الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.