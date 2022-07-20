الطقس في الإسكندرية غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 30

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الخميس، استمرار ارتفاع درجات حرارة، إذ ستكون درجة الحرارة العظمى 30، والمحسوسة 33، والصغرى 24، بحسب الهيئة العامة للأرصاد المصرية.

ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين 1.5 و2 متر

وعن الحالة العامة لطقس الإسكندرية غدا، فيشهد الوجه البحري والسواحل الشمالية طقسا حارا رطبا نهارًا، وستكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، إذ يبلغ ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية.

رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن حالة الطقس مستقرة نسبيا، مع رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما رفعت الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي.

وكانت درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 31، والمحسوسة 34، والصغرى 24، وحالة البحر المتوسط بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

محافظة الاسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد القصوى على الشواطئ، اعتبارًا من أمس الثلاثاء، بناء على توقعات الهيئة العامة للإرصاد الجوية.

وحذر بيان عن المحافظة، الرواد في الشواطئ المفتوح بضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة وعدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي جرى رفع الرايات الحمراء بها حفاظًا على سلامتهم.