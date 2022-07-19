توقعات حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة.. تصل لـ43 في بعض المدن

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، ودرجة الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء، التي يتوقع أن تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة

أوضح خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة تستمر شديدة الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد وتنخفض درجة الحرارة قليلا ليصبح حار رطب على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتصل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لـ43، وجنوب سيناء تكون 41 درجة مئوية خلال النهار، بينما خلال ساعات الليل يكون حالة الطقس معتدل الحرارة ورطبا على كل الأنحاء.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

ووفق البيان الرسمي الصادر عن هيئة الأرصاد، فأنه تنشط الرياح على سواحل البحر الأبيض المتوسط مما يؤدى إلي ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، وتكون حالة البحر ما بين معتدل ومتوسط، واتجاه الرياح شمالية غربية

أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، وترتفع الأمواج ما بين 1.5 إلي مترين، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، فإنه تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح التي تخفف من تأثير الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر.

درجة الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء غدًا الأربعاء جاءت كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.