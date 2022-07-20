«معلومات الوزراء» يستقبل وفدا من جامعة سوهاج

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، صباح اليوم الأربعاء 20 يوليو، وفدا من جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، بحضور عدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ووفد من أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأعرب «الجوهري»، عن ترحيبه بتواجد قيادات وطلاب جامعة سوهاج داخل أروقة مركز المعلومات، مثمنا الدور المهم الذي تقوم به الجامعة على الصعيد الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، وما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة في إطار رؤية متكاملة وشاملة.

وأضاف «الجوهري»، أن المركز حريص بشكل مستمر على عقد وتنظيم لقاءات دورية مع مختلف الجامعات المصرية وذلك إيماناً منه بأهمية تعزيز ودعم قنوات التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية -نظرا لأهمية دورها- وذلك في إطار من التشارك، والتكامل لخدمة أهداف التنمية المنشودة للدولة المصرية بوجه عام وهو ما يمثل أحد مجالات اهتمام المركز كونه مركز الفكر الحكومة المصرية.

خُطط الدولة المصرية التنموية

وأوضح أن زيارة وفد جامعة سوهاج اليوم، تأتي في إطار إيمان المركز الدائم بأهمية ترسيخ وتعزيز آليات التكامل والتعاون، وفتح قنوات تواصل مستمر مع المجتمع الأكاديمي والبحثي، وبناء وتفعيل شراكات حقيقية معه بما يخدم في المقام الأول خُطط الدولة المصرية التنموية، ويُلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

من جهته، وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الشكر لقيادات مركز المعلومات على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص الجامعة على اختيار المركز نظراً لأهمية دوره المحوري فكريا وبحثيا، ليكون ضمن سلسلة الجولات والزيارات الميدانية، التي تنظمها الجامعة لطلابها، بشكل دوري، داخل أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للتعرف على آليات واستراتيجيات العمل داخلها وإطلاع الطلاب عليها عن قرب وبشكل عملي.

واستعرض «عبد الخالق» خلال كلمته، دور جامعة سوهاج، وتاريخ نشأتها وأبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال الفترة الماضية، في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة وتنمية المجتمع، ومساهمتها بفاعلية في مشروعات الدولة التنموية، متطلعا لاستمرار وتوسيع نطاق التعاون والتنسيق مع مركز المعلومات خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وهو ما قوبل بترحيب ورغبة متبادلة من قيادات مركز المعلومات.

رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

هذا وشهد اللقاء الذي ضم وفدي الجهتين، إطلاع وفد الجامعة على عرض تقديمي كامل وتفصيلي عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور ومسارات عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات دعم القرار، والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

كما شهدت الزيارة أيضا، اطلاع الوفد على عرض تقديمي عن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز، استمع خلالها لشرح تفصيلي عن دور القطاع ومهامه في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال اعتماده على منظومة وطنية متكاملة على المستوى القومي ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وغرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

وعقب ذلك تم اصطحاب وفد الجامعة في جولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، وكذلك أنشطتها في مجال تنمية الكوادر البشرية المتخصصة وشباب الخريجين في مجال المكتبات ودعم البحوث، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك دورها في إثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين.

واختتم الوفد جولته بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

دعم جهود التنمية بالدولة المصرية

وفي نهاية اللقاء وبعد مناقشات ثرية ومتبادلة بين قيادات مركز المعلومات وقيادات وطلاب الجامعة، فقد أعرب وفد الجامعة عن سعادتهم بزيارة المركز، مثمنين دوره الهام في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من أعمال ومهام في مختلف المجالات لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية على كافة المستويات.

الجدير بالذكر، أن جامعة سوهاج تقوم بدور مهم منذ إنشائها في دعم مسيرة التنمية والمشاركة في القضايا القومية بكل ما تملكه من قدرات بشرية وتقنية وخبرات مختلفة، وذلك من خلال إسهامات مراكزها ووحداتها ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما تقدمه من خدمات في المجالات المختلفة، كما تقدم الجامعة خدمات تعليمية متميزة بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين معرفيًا وعلميًا ومهنيًا للمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

على الجانب الآخر، تتمثل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.