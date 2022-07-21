حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان «سري برق».. «فيديو»

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان «سرى برق»، من اللون الغنائي الإماراتي، حمل توزيعاً موسيقياً مميزًا تعاون خلاله الجسمي مع حسام كامل، الذي قام أيضاً بإعداد المكساج والماستر.

كلمات أغنية حسين الجسمي

وجاءت كلمات الأغنية الإماراتية اللهجة: «سرى برق من شرق شاق الخبير، وهيض فؤاده وحث المسير، على بدع جيلن عليه الوصوف، شنف له من الناس رجلن بصير، بصير ايتهايا إذا حل حال، من الغزر دراً ولا له نظير، إذا الوقت دور علينا رحاه، نشير الإكابر و حن نستشير».

وعرضت «سري برق»، من خلال قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع العالمي YouTube، عبارة عن فيديو مصوّر لكلمات الأغنية، بالإضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

حسين الجسمي يستعد لحفل في الأردن

ومن ناحية الحفلات، يستعد حسين الجسمي للتوجه إلى العاصمة الأردنية عمّان، ضمن جولته العربية لعام 2022، خلال الأيام المقبلة لإحياء الحفل المرتقب يوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، في فعاليات «عمّان Live Nights 22»، والذي أعد له برنامجًا غنائيًا مميزًا أمام الجمهور الأردني، الذي وصفهم بـ «النشامى نلاقيها ونحيّيها.. الأردن في القلب».