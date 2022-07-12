حسين الجسمي يطرح 20 أغنية من حفلاته الغنائية على «يوتيوب»

طرح الفنان حسين الجسمي، مجموعة من أعماله الغنائية التي قدمها في جولة الحفلات العربية «Arab tour» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، تصل إلى 20 أغنية، التي التقى خلالها برفقة فرقته الموسيقية مع الجمهور الخليجي والعربي في الكويت، مصر، البحرين، الشارقة وحفلة مدينة خورفكان.

وتتضمن قائمة الأغاني التي طرحها حسين الجسمي، «البارحة»، «ما بحبك»، «دق القلب»، و«تبقى لي» من حفلة مسرح الدانة في البحرين، و«تسلم ايدينك»، «يا أغلى اسم في الوجود»، «سنة الحياة»، و«حشتني دنيتي»، و«أجدع ناس» من حفلة الماسة في القاهرة، بالإضافة إلى «أهواك»، «أول عشق»، «إماراتي وكلي فخر»، «أهواك للموت»، و«أول عشق» من حفلتي إمارة الشارقة في الإمارات والذي قدمها ما بين مدرج خورفكان ومسرح المجاز.

ومن حفل مهرجان فبراير الكويت، طرح 7 أغاني هي: «الليل وحشة»، «غزّل فله»، «اجا الليل»، «مجد العرب»، «حلم الكرى مع الجبل» و«جديلة».

حسين الجسمي يطرح أغاني من حفلاته في الوطن العربي على «يوتيوب».

حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في عمان: «الأردن في القلب»

وعلى الجانب الآخر، يستعد الجسمي لـ إحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمان، يوم 29 يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات «عمّان Live Nights 22»، وقال المطرب الإماراتي عبر حساباته على منصات التوصل الاجتماعي: «الأردن في القلب.. جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا الجمهور الأردني الغالي في مدينة عمان مساء يوم 29 يوليو في أرض المعارض طريق المطار، الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم»، متابعا: «والنشامي نلاقيها ونحيّيها».

وطرح حسين الجسمي خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال الجديدة من بينها أغنية بعنوان «ليه» من كلمات مصطفى مرسي، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى أغنية «ما بحبك» كلمات منير بو عسّاف، رؤية وألحان حسين الجسمي.