حسين الجسمي بعد نجاح حفله في مصر: كل شيء مميز في «المحروسة»

أعرب الفنان حسين الجسمي عن سعادته بعد إحيائه حفلا غنائيا ناجحا أمس، احتفالا بثورة 30 يونيو بفندق الماسة.

ونشر الجسمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور له من الحفل، وعلق قائلا: «في ⁧‫مصر‬⁩ كل شيء مميز.. حتى الضحكة تبقى أحلى.. شكراً لحضوركم وتقديركم».

الجسمي يروج لحفل الماسة

وروج الفنان حسين الجسمي، لحفلة في فندق الماسة يوم 30 يونيو، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ونشر بوستر الحفل وعلق قائلا: «لا أستطيع الانتظار.. حفل مصر».

حسين الجسمي يطرح أغنية «ليه»

وطرح منذ أيام الفنان حسين الجسمي أغنية «ليه»، والتي حققت 3 ملايين مشاهدة في 8 أيام، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «ليه» من ألحان وليد سعد، وكلمات الشاعر مصطفى مرسي، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وماستر المهندس هاني محروس، ونالت الأغنية إشادات جمهور الفنان حسين الجسمي.