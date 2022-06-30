حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في مصر اليوم: «لا أطيق الانتظار»

يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي في مصر، اليوم الخميس، وذلك في فندق الماسة، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

نفاذ تذاكر الحفل

وكشف حسين الجسمي، من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، نفاذ التذاكر الخاصة بالحفل بعد وقت قليل من طرحها، وعلق على ذلك قائلًا: «حفلتي في مصر.. لا أطيق الانتظار».

آخر أعمال حسين الجسمي

آخر أعمال حسين الجسمي كانت أغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي جاءت بعنوان «ليه؟»، وهي من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكساج وماستر المهندس هاني محروس.

وحققت أغنية «ليه؟» نجاحا كبيرا بعد طرحها، وحصدت العديد من الإشادات من قبل الجمهور، فضلا عن تخطي الأغنية 3 ملايين مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها عبر «يوتوب».

وتقول كلمات الأغنية: «إيه اللي كده قسّاك، وِخلّاك غيّرت كل كلامك ليه، يعني اللي قولتُه ده كله أنساه، وقصدك ضحكت عليا بيه، بيّاع غدّار، وغدرت بيّا في غمضة عين، كدّاب خدّاع، وأنا اتخدعت بكلمتين، ليه خلتني أحبك ليه، يا حبيبي ليه».

حفل حسين الجسمي في الأردن

كما أعلن «الجسمي» عن إحيائه حفلا غنائيا جديدًا في مدينة عمان بالأردن يوم 29 من يوليو المقبل، إذ نشر عبر حسابه على «انستجرام» بوستر الحفل، وعلق قائلًا: «الأردن في القلب جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا الجمهور الأردني الغالي في مدينة عمان مساء يوم 29 يوليو 2022 في أرض المعارض طريق المطار.. الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم والنشامي نلاقيها ونحيّيها».