توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بخصوص درجات الحرارة وحالة الطقس على محافظات ومدن الجمهورية، خلال الـ72 ساعة مقبلة، في الفترة من غدٍ الجمعة الموافق 22 يوليو حتى الأحد 24 من نفس الشهر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان، إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بين 2-3 درجات على جميع المحافظات، بداية من المناطق الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى، وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد، إذ يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار، ولطيف ومعتدل ليلا، ويستمر حالة الطقس الشديد الحرارة حتى الأحد المقبل.

درجات الحرارة الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء، خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 22 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة السبت 23 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة الاحد 24 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.