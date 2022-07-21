موعد الفصل الدراسي الثاني للعام المقبل.. ينتهي 8 يونيو 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 -2023، بدءا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

مواعيد امتحانات نهاية العام 2023

وأكدت التعليم في تقرير الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022-2023، الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مواعيد امتحانات نهاية العام تكون كالتالي:

- صفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون السبت الموافق 3 يونيو 2023.

- تبدأ الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023.

بدء الدراسة السبت 24 سبتمبر 2023

وأوضحت التعليم بدء العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا للفصل الدراسي الأول و96 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.