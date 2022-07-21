«التعليم» تؤكد انفراد «الوطن» بموعد العام الدراسي الجديد 2022/23

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي الجديد 2023، يبدأ يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، ما يؤكد انفراد «الوطن» بموعد العام الدراسي الجديد، موضحا أنّ الوزارة ستبدأ الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد دون معوقات، والوزارة تسعي لتطوير منظومتها للارتقاء بمستوى الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

موعد العام الدراسي الجديد 2023/2022

وقال وزير التعليم، في منشور للوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، إنّ العام الدراسي الجديد 2023 سينطلق يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، والوزارة لديها نحو 60 ألف مدرسة وجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، ستبدأ التجهيزات النهائية لاستقبال جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

خطة شاملة لمواجهة كورونا خلال العام الدراسي الجديد

وأضاف شوقي، أنّ وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستنفذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أنّ الوزارة نجحت خلال الـ3 أعوام الماضية منذ ظهور جائحة كورونا، لتسيير الدراسة وعقد الامتحانات، دون حدوث أي معوقات، أو مشكلات تذكر.